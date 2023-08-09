Белорусы по всему миру выходят на акции солидарности 9.08.2023, 22:16

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От Волковыска до Сиэтла.

Сегодня — третья годовщина начала революции в Беларуси. Белорусы по всему миру выходят на акции солидарности.

Собрали фотографии того, как сегодня митингуют:

Литва

В Вильнюсе участники акции собрались на Кафедральной площади. Завершится марш у посольства Беларуси.

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023 года. Фото: «Салідарнасць»

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023 года. Фото: «Новы Час»

Бывшая политзаключенная Анастасия Булыбенко провела в Вильнюсе одиночный пикет. Руки девушки были в наручниках.

Одиночный пикет бывшей политзаключенной Анастасии Булыбенко к годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Вильнюс, 9 августа 2023 года. Фото: «Салідарнасць»

Грузия

В Батуми провели перформанс на площади Европы: нарисовали карту Беларуси, которую заполнили камнями с фамилиями политзаключенных.

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Батуми, 9 августа 2023 года. Фото: «Салідарнасць»

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Батуми, 9 августа 2023 года. Фото: «Салідарнасць»

Чехия

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Прага, 9 августа 2023 года. Фото из соцсетей

Швейцария

В швейцарском Берне участники акции также призвали не забывать о политзаключенных.

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Берн, 9 августа 2023 года. Фото: «Новы Час»

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Берн, 9 августа 2023 года. Фото: «Новы Час»

Польша

В Белостоке акция к годовщине выборов прошла еще 6 августа. На нее пришел и знаменитый ведущий «Калыханкі» Маляваныч, он же Александр Жданович.

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Белосток, 6 августа 2023 года. Фото: «Мая краіна Беларусь»

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Белосток, 6 августа 2023 года. Фото: «Мая краіна Беларусь»

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Белосток, 6 августа 2023 года. Фото: «Мая краіна Беларусь»

В Варшаве, Познани, Гданьске и других польских городах акции прошли 9 августа.

Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Варшава, 9 августа 2023 года. Фото: «Медиазона»

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Познань, 9 августа 2023 года. Фото: «Мая краіна Беларусь»

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Гданьск, 9 августа 2023 года. Фото: «Салідарнасць»

Великобритания

В Лондоне акция к годовщине выборов прошла в воскресенье, 6 августа, у здания белорусского посольства.

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Лондон, 6 августа 2023 года. Фото: «Мая краіна Беларусь»

В Эдинбурге белорусы 8 августа провели перформанс на Международном фестивале, рассказав о политзаключенных в нашей стране.

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Эдинбург, 8 августа 2023 года. Фото: «Мая краіна Беларусь»

США

В Вашингтоне 7 августа провели акцию перед Капитолием. Установили по одному флажку за каждого белорусского политзаключенного.

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Вашингтон, 7 августа 2023 года. Фото: «Мая краіна Беларусь»

В Сиэтле 8 августа прохожим рассказали, что Беларусь — это не Россия, а за те 29 лет, в течение которых в США сменились пять президентов, в Беларуси власть удерживает один и тот же человек.

«Дзень салідарнасці», посвященный третьей годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси. Сиэтл, 8 августа 2023 года. Фото: «Мая краіна Беларусь»

Беларусь

Акции к годовщине выборов прошли сегодня и в Беларуси.

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