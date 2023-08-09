Белорусы по всему миру выходят на акции солидарности
От Волковыска до Сиэтла.
Сегодня — третья годовщина начала революции в Беларуси. Белорусы по всему миру выходят на акции солидарности.
Собрали фотографии того, как сегодня митингуют:
Литва
В Вильнюсе участники акции собрались на Кафедральной площади. Завершится марш у посольства Беларуси.
Бывшая политзаключенная Анастасия Булыбенко провела в Вильнюсе одиночный пикет. Руки девушки были в наручниках.
Грузия
В Батуми провели перформанс на площади Европы: нарисовали карту Беларуси, которую заполнили камнями с фамилиями политзаключенных.
Чехия
Швейцария
В швейцарском Берне участники акции также призвали не забывать о политзаключенных.
Польша
В Белостоке акция к годовщине выборов прошла еще 6 августа. На нее пришел и знаменитый ведущий «Калыханкі» Маляваныч, он же Александр Жданович.
В Варшаве, Познани, Гданьске и других польских городах акции прошли 9 августа.
Великобритания
В Лондоне акция к годовщине выборов прошла в воскресенье, 6 августа, у здания белорусского посольства.
В Эдинбурге белорусы 8 августа провели перформанс на Международном фестивале, рассказав о политзаключенных в нашей стране.
США
В Вашингтоне 7 августа провели акцию перед Капитолием. Установили по одному флажку за каждого белорусского политзаключенного.
В Сиэтле 8 августа прохожим рассказали, что Беларусь — это не Россия, а за те 29 лет, в течение которых в США сменились пять президентов, в Беларуси власть удерживает один и тот же человек.
Беларусь
Акции к годовщине выборов прошли сегодня и в Беларуси.
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