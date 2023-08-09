На сколько выросли за последний год курсы доллара и евро? 9.08.2023, 22:31

Валютный рынок Беларуси трясет.

На валютном рынке по-прежнему наблюдается неустойчивая ситуация — доллар и евро продолжают дорожать. Тем временем в Нацбанке высказали опасение насчет девальвационных и инфляционных рисков. «Зеркало» рассказывает, как курсы основных иностранных валют изменились за последний год — с 9 августа 2022-го.

Доллар и евро в августе этого года преимущественно дорожают. Курсы этих валют с начала года выросли на 15,3 и 18,6% соответственно.

Но еще более впечатляющим выглядит рост курсов доллара и евро за последний год — по сравнению с 9 августа 2022-го. Так, курс американской валюты по Нацбанку на эту дату составлял 2,5843 рубля, а сейчас — 3,1513 рубля. Рост — на 22,1%.

Как изменился официальный курс доллара по Нацбанку Беларуси с 9 августа 2022 года. Данные регулятора

Курс евро по Нацбанку на 9 августа 2022-го был 2,6803 рубля, а сейчас — 3,4267 рубля. Рост — на 27,9%.

Как изменился официальный курс доллара по Нацбанку Беларуси с 9 августа 2022 года. Данные регулятора

При этом белорусский рубль укрепился за последний год к российскому. Год назад курс российского рубля составлял 4,2921 рубля за 100 российских рублей, а сейчас — 3,2803 рубля. Снижение — на 23,6%.

Как изменился официальный курс доллара по Нацбанку Беларуси с 9 августа 2022 года. Данные регулятора

Напомним, Нацбанк с 12 декабря 2022 года исключил евро из корзины иностранных валют, увеличив в ней долю российского рубля. Теперь в корзине иностранных валют доля российского рубля будет 60%, доллара — 30%, китайского юаня — 10%. Раньше евро занимал в корзине валют 10%, а с 12 декабря прошлого года эта доля перешла к российскому рублю. Такая динамика связана с тем, что растет часть расчетов в российских рублях.

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