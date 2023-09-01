WSJ: Прорыв в Вербовом открывает ВСУ путь сразу к трем большим городам на Юге 1.09.2023, 7:45

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Украинская армия расширяет «трещины» в главной системе обороны РФ.

После преодоления украинскими военными укрепленной линии обороны России на Запорожском направлении в западных спецслужбах стали испытывать осторожный оптимизм о дальнейшем продвижении ВСУ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В западных разведках после успехов ВСУ в последние дни стали с оптимизмом смотреть на возможный возврат под контроль Украины города Токмака в Запорожской области (примерно 20 км к югу от Работино), сказали WSJ высокопоставленные сотрудники западных разведок.

Российская армия использует Токмак в качестве логистического центра на этом участке фронта.

Украинский офицер на условиях анонимности рассказал газете, что ВСУ достигли главных российских оборонительных сооружений у села Вербовое (юго-восточнее Работино) и проникли за них.

Сейчас военные пытаются расширить появившиеся «трещины» в российской обороне, чтобы через «линию Суровикина» смогла пройти предоставленная западными странами бронетехника.

По оценке газеты, успех ВСУ на этом участке фронта стал, вероятно, главной угрозой для российских сил.

Собеседник WSJ рассказал, что российские войска были очень хорошо укреплены на этой оборонительной линии и не собирались отступать.

О том, что российские военные планировали оставаться здесь долго, свидетельствуют ковры и картины, которые украинские военные нашли в захваченных блиндажах.

Прорыв в Вербовом может открыть украинской армии путь к Бердянску и Мариуполю, а продвижение южнее - к Токмаку, пишет WSJ.

При этом сохраняются серьезные препятствия для того, чтобы превратить проникновение за первую линию обороны в полноценный прорыв, пишет газета.

Россия атакует украинские войска артиллерией, использует БПЛА, а также, вероятно, направила подкрепления на это направление.

Как рассказал WSJ украинский офицер, в некоторых местах летает так много беспилотников, что украинцы называют происходящее «Борисполем» (так называется Киевский международный аэропорт).

По словам украинских солдат, поставки США кассетных боеприпасов оказали значительное влияние на ситуацию на фронте: ВСУ используют их для атак на российские войска на открытой местности.

Но использовать поставляемые Западом бронированные машины украинцы сейчас не могут: они большие и при появлении на поле боя тут же попадают под обстрел.

Ранее сообщалось, что украинские военные преодолели первую «линию Суровикина» у Вербового.

«Линия Суровикина» - это оборонительные сооружения, которые Россия построила на оккупированных территориях Украины и в приграничных с Украиной российских регионах.

На Южном направлении было построено две линии, которые состоят из траншей и «зубов дракона». Первая проходит в том числе через Вербовое. Вторая пролегает южнее.

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