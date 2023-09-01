В Москве вспыхнул сильный пожар после атаки беспилотников

В Москве вспыхнул сильный пожар после атаки беспилотников9
- 1.09.2023, 8:04
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Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» закрыты, горит Юго-Западный округ столицы РФ.
В столице России Москве очередное утро началось с предупреждения об угрозе атаки БПЛА. Из-за нее в московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» в который раз объявили план «Ковер», сообщают украинские СМИ.
Российские Telegram-каналы отметили, что задержаны несколько самолетов на вылет и прилет. Информация распространилась около 06:30 пятницы, 1 сентября.
Уже спустя час мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что город вновь «подвергся атаке беспилотников». По его словам, силы российской противовоздушной обороны «сбили» БПЛА рядом с Люберцами.
«Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам день знаний!» – высказался глава столицы РФ.
При этом украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил о сильном пожаре в Юго-Западного округе Москвы после атаки БПЛА и опубликовал видео.
Напомним, что режим «Ковер» в РФ объявляют, если в небе отмечены «нежелательные летательные объекты».