СМИ: Россия срочно убрала комплексы С-300 с Курильских островов 10 1.09.2023, 8:49

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Что произошло?

Россия вывела с двух Курильских островов располагавшиеся там ракетные комплексы, свидетельствует анализ спутниковых снимков.

Участившиеся атаки украинских беспилотников на объекты внутри России могут заставить ее перебрасывать средства ПВО из других регионов для защиты объектов в приграничных областях, считают военные эксперты.

Преподаватель Токийского университета Ю Коидзуми проанализировал спутниковые снимки островов Итуруп и Кунашир, сделанные Maxar Technologies.

В 2020 г. Россия разместила на этих островах, принадлежность которых оспаривает Япония, ракетные комплексы С-300В4 – у залива Касатка на Итурупе и около Южно-Курильска на Кунашире. На снимках сентября 2022 г. видны транспортно-пусковые установки с ракетами, радарами и другим оборудованием.

Теперь же, по утверждению Коидзуми, их там нет, сообщает японская общенациональная ежедневная газета The Mainichi.

Комплексы могли быть перемещены в западные регионы России для применения в ходе украинского конфликта, полагает Коидзуми. Он также полагает, что в Украину были направлены старые танки и гаубицы, ранее находившиеся на складах южного Сахалина.

В ночь на 30 августа украинские беспилотники нанесли самый массированный удар по объектам на российской территории. Дроны атаковали Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и Московскую области, а также ударили по аэродрому Пскове, уничтожив несколько военно-транспортных самолетов Ил-76.

В августе зафиксировано 25 налетов на территорию России, отмечает британская разведка. Многие дроны достигли своих целей, «это, вероятно, означает, что у российской ПВО есть сложности с их обнаружением и уничтожением», говорится в сводке от 31 августа.

Раньше после ударов Украины по ее авиабазам Россия перебрасывала и рассредоточивала самолеты, но налет на аэродромы в Пскове и в городе Сольцы Новгородской области, где беспилотник уничтожил один или два стратегических бомбардировщика Ту-22м3, показывает, что такая тактика больше не может считаться эффективной, отмечает разведка Минобороны Великобритании.

«Вероятно, России придется подумать о добавлении новых систем ПВО на аэродромах, которые, по ее мнению, подвержены риску атак со стороны беспилотников», – говорится в сводке.

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