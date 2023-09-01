Беспилотник ГУР обхитрил российскую авиацию над Крымом 2 1.09.2023, 9:43

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Эффектное видео из района мыса Тарханкут.

Два вражеских вертолета и самолет устроили длительную погоню за украинским беспилотником, но проиграли. «Птичку» все равно не удалось сбить.

В Главном управлении разведки Минобороны показали видео погони. Отмечается, что БПЛА ГУР все чаще выходят невредимыми не только после встречи с российской ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией.

В разведке уточнили, что на видео украинский БПЛА, который летит в районе мыса Тарханкут, преследуют сразу два боевых вертолета и один самолет. Несмотря на непрерывный огонь наш беспилотник вышел невредимым с «поля боя» и успешно вернулся на базу.

«Криворукие какие-то…», - прокомментировал ситуацию оператор БПЛА.

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