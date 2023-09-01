Операция ГУР: под Москвой горит цех по производству электроники для ракет

Операция ГУР: под Москвой горит цех по производству электроники для ракет7
- 1.09.2023, 10:12
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Пожар начался в Люберцах после атаки украинского беспилотника.
В подмосковных Люберцах после атаки украинского беспилотника горит цех по производству электроники для ракет.
Об этом УП сообщил собеседник в Минобороны Украины.
Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Telegram-канале, что российская ПВО пресекла очередную попытку пролета беспилотника в Москву.
«Рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!», - написал он.
В то же время источник УП опровергает слова Собянина, отметив, что дрон добрался до места назначения и сейчас продолжается пожар в цехе научно-производственного предприятия «Томилинский электронный завод» в Люберцах.
У підмосковних Люберцях на День знань "розквітла бавовна"...— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2023
відео з відкритих джерел pic.twitter.com/ubJYHTSaiG
«Операция ГУР, все успешно, продолжение следует», - сообщили в Минобороны Украины.
ГУР официально не комментирует указанные события. В то же время представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов в комментарии УП отметил, что российская пропаганда выдала «на гора» очередную ложь о сбитом дроне и подтвердил, что в Люберцах в пятницу действительно «расцвела бавовна» на российском заводе.