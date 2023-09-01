«Следов нет»: обнаружены новые странности падения самолета с Пригожиным 3 1.09.2023, 10:39

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Перед катастрофой у всех на борту внезапно выключились мобильные телефоны.

Источники российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, отметили сразу несколько странностей катастрофы с Пригожиным и его окружением.

Во-первых, смывы с вещей и обломков, сделанные непосредственно на месте падения, вообще не обнаружили наличия каких-либо взрывчатых веществ.

Стоит отметить, что этот метод исследования отличается низкой чувствительностью, поэтому взрывчатые веществе не всегда обнаруживаются. Или бомба могла быть маломощной. Были ли обнаружены след взрывчатки при более детальных экспертизах- источник не знает.

Также родственники охранников Пригожина рассказывают странную вещь: у всех них разом выключились мобильные телефоны.

Пригожин никогда не запрещал телохранителям в полете переписываться с женами и подругами, и они этим охотно пользовались.

Как уже рассказывал ВЧК-ОГПУ, обычно они переписывались с близкими прямо из джета, могли отправить фото.

В этот же раз Александр Тотмин поинтересовался у супруги делами и она отправила ему ответное сообщение минута в минуту. Однако, абонент не прочитал сообщение и резко пропал со связи в 17.38. Как отрубили. Почти одновременно также резко исчезли со связи Макарян и Матусеев.

«Я 10 лет с мужем…. Всегда, когда у него была возможность, он не обрывал связь. Любимая фраза была «ушел, не теряй», это означало прощание. Мог написать, что идет в самолет или заканчивается заряд батареи», — рассказала ВЧК-ОГПУ одна из вдов.

Что случилось перед самым вылетом (уже меньше, чем через полчаса после этого самолет начал падать), что охранники резко «ушли» со связи, неизвестно.

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