Утренний взрыв в подмосковных Люберцах показали на видео 1.09.2023, 10:59

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После этого начался пожар на предприятии по производству электроники для ракет.

Взрыв раздался сегодня утром в подмосковных Люберцах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, звук взрыва зафиксировали камеры уличного наблюдения. Согласно видеоданным, взрыв прогремел примерно в семь часов.

После взрыва начался пожар в цехе научно-производственного предприятия «Томилинский электронный завод», которое производит электронику для ракет.

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