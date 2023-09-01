Могли сгореть компоненты к «Калибрам»: новые детали атаки дрона на военный завод под Москвой 1.09.2023, 11:54

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В Люберцах уничтожено дорогое оборудование по производству электроники для ракет.

В подмосковном городе Люберцы утром 1 сентября вспыхнул пожар в цехе по производству электроники для ракет. ЧП произошел вслед за заявлениями россиян о якобы «сбитии украинского дрона» на подлете к столице РФ.

Не исключено, что там могли сгореть компоненты и комплектующие к «Калибрам», которыми страна-агрессор атакует Украину.

Информацию о «бавовне» под Москвой obozrevatel.com подтвердили источники в Главном управлении разведки украинского Минобороны.

Отметим, что в ведомстве не стали комментировать, чья это была операция и чем она осуществлялась.

«Но да, такой факт подтверждается и, соответственно, официальная информация российских властей, московских властей в который раз является лживой о том, что что-то сбито и не долетело», – рассказали разведке.

Также сообщалось о повреждении вследствие этого удара части дорогостоящего российского оборудования.

Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что информация о утреннем событии под Москвой еще проверяется. Но, предварительно, огонь мог привести к потере россиянами компонентов для крылатых ракет «Калибр» и комплектующих к ним.

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