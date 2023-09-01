На границе Беларуси и Евросоюза скопились сотни автомобилей 1.09.2023, 11:57

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Актуальная информация о ситуации на погранпереходах.

На утро 1 сентября очереди грузовиков сохраняются на въезд в Литву и Латвию, самая большая очередь легковых автомобилей – перед польским погранпереходом Тересполь (Брест), сообщает Госпогранкомитет.

По данным комитета, в общей сложности в очереди на выезд в ЕС находятся более 540 грузовых автомобилей.

Самый загруженный маршрут грузового транспорта проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) – там сейчас 320 фур.

Через латвийские пункты пропуска Патерниеки (Григоровщина) и Силене (Урбаны) в ЕС проследовало 50% фур.

Очередь из легковушек на 10.00 пятницы – порядка 290 автомобилей, в том числе перед погранпереходом Брест (Тересполь) – около 200.

Пограничная зона стала источником напряжения с 2021 года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Участники встречи призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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