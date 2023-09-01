Президент Казахстана потребовал в пять раз увеличить экспорт в обход России 1.09.2023, 12:53

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Токаев выступил со специальным «обращением к нации».

Казахстан намерен существенно увеличить пропускную способность транспортных коридоров, позволяющих вывозить товары на экспорт в обход России, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Объемы перевозок по Транскаспийскому маршруту (ТМТМ), который идет через акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию, а затем — в Турцию и страны ЕС, в среднесрочной перспективе можно будет увеличить в пять раз, заявил Токаев в обращении к нации в пятницу.

«Для этого нужно объединить усилия со странами партнерами», включая Китай, сказал он, добавив, что проект станет частью китайской инициативы нового «шелково пути» (цитаты по ТАСС).

Предстоит построить новый «сухой порт» на переходе Бахты, ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль Среднего коридора, перечислил Токаев. «Уже дан старт строительству казахстанских терминалов в китайском Сиане и грузинском порту Поти», — уточнил он.

По итогам первого полугодия 2023 года объем транзитных перевозок из Китая в ЕС по Транскаспийскому маршруту увеличился на 77% и достиг 1,3 млн тонн. В конце июня национальные операторы железных дорог Казахстана, Грузии и Азербайджана подписали соглашение о создании совместного предприятия, чтобы ускорить развитие проекта, который стал для китайских компаний альтернативой транзиту через РФ.

Месяцем ранее лидеры Китая, Узбекистана и Кыргызстана договорились о строительстве железной дороги для перевозок грузов в ЕС. Почти 500-километровая магистраль, которая позволит укоротить путь до Европы на 7-8 дней и обойти «токсичную» из-за санкций Россию, будет начинаться на Торугартском перевале в Кыргызстане и пройдет на север, до Джалал-Абада, где соединится с железнодорожной сетью Узбекистана. По итогам переговоров с главами среднеазиатских государств бывшего СССР председатель КНР Си Цзиньпин пообещал 26 млрд юаней ($3,6 млрд) в виде финансовой поддержки и «бесплатной помощи», а также предложил расширить сотрудничество в военной сфере.

Казахстан уже наращивает экспорт нефти в обход России, закупая танкеры, чтобы возить сырье по Каспийскому морю. В прошлом году государственная корпорация «Казатомпром», крупнейший в мире добытчик урана, сообщила, что рассматривает возможность диверсификации каналов экспорта, который прежде осуществлялся преимущественно через российские порты.

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