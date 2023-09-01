Российские военные ударили ракетой Х-101 по Саратовской области 2 1.09.2023, 14:30

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Она приземлилась в 300 км от линии фронта.

В России нашли российскую ракету Х-101, которая не сработала должны образом и «отвалилась от ракетоносителя». Она упала в поле вблизи населенного пункта в Саратовской области.

Случилось это в 300 км от линии фронта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По данным паблика, опасную находку обнаружили накануне, 31 августа, возле села Полтавка в Саратовской области. Местные жители нашли в поле несработавшую смертоносную российскую ракету Х-101.

«Накануне в Саратовской области жители села Полтавка обнаружили неразорвавшуюся крылатую ракету Х-101 – по непонятным причинам она отвалилась от носителя и рухнула в поле в 8 километрах от населенного пункта. Изначально бдительные трактористы приняли странный объект за беспилотник. Однако прибывшие на место специалисты минобороны и ФСБ определили, что это российская стратегическая ракета, стоимость которой по некоторым данным составляет 13 млн долларов», – отмечено в сообщении.

Упала ракета в 300 км от фронта. Ее решили уничтожить на месте падения.

«Боевую часть решили уничтожить на месте – сельских жителей эвакуировали подальше», – сообщает канал.

Между тем, украинские мониторинговые каналы, комментируя новость о «передумавшей» лететь на мирные украинские города ракете, отмечают, что с недавних пор Россия начала запускать свои Х-101 не только с акватории Каспийского моря, но и над сушей.

«Последние два обстрела Ту-95 производят запуски не только над акваторией Каспийского моря, а также над сушей, в том числе неподалеку от аэродрома базирования «Энгельс». Также напомним, что пуски крылатых ракет типа Х-101/555/55 производятся над акваторией Каспийского моря из-за таких несрабатываний. Часть ракет бракована, и падает в море, без срабатывания двигателя», – говорится в сообщении одного из мониторинговых каналов.

Судя по тому, что Полтавка расположена к западу от Энгельса, именно «ноу-хау» захватчиков с запуском ракет над сушей и привело к падению ракеты не так далеко от места взлета носителя.

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