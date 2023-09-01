Украинские снайперы без единого выстрела взяли в плен большую группу оккупантов 1.09.2023, 14:57

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иллюстративное фото

Бойцы спецназа ВСУ рассказали, как им это удалось.

Снайперы Сил специальных операций ВСУ взяли во время поиска позиций для работы в районе Белогоровки двух пленных, которые дали информацию, которая помогла «поймать» вместе 19 оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ССО в Telegram, рассказывая историю снайперской пары 3-го отдельного полка специального назначения. Речь идет об одном из эпизодов работы на Луганском направлении, когда вместе с пехотным подразделением, без единого выстрела было взято в плен 19 оккупантов.

Военный полка «Rabbit» на видео рассказывает, что когда они вышли в серую зону как снайперы искать для себя позиции, то «счастливо попали на расположение вражеского наблюдательного поста и взяли в плен двух дураков».

«Сидят два чувака и лопатами копают там что-то», - добавил он. При этом отметил, что удачей было и то, что минное заграждение врага было слабенькое и оккупанты от неожиданности «застыли со спущенными штанами».

В сообщении отмечается, что эти пленные на предыдущем допросе рассказали, кто они (мобилизованные из так называемых «ЛДНР»), а также о том, когда их будут ротировать и какие задачи у них стоят на данной позиции.

Отмечается, что на следующий день на той же местности были взяты еще пленные.

«Силам обороны удалось взять в плен 19 военнослужащих РФ и занять новые позиции на Белогоровском направлении», - говорится в сообщении.

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