Bloomberg: Минобороны РФ выманило Пригожина из Африки в Россию накануне гибели 1.09.2023, 17:11

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Погибший в авиакатастрофе под Тверью глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин за несколько недель до гибели столкнулся с давлением со стороны министерства обороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По словам собеседника агентства, структурам «Вагнера» запретили использовать для перелетов военные самолеты Минобороны, а затем закрыли для них авиабазу Хмеймим в Сирии, где бойцы ЧВК появились в 2015 году, до официального введения российских войск.

В результате логистика структур «Вагнера» оказалась под угрозой, и именно это заставило Пригожина из Африки отправиться в Россию, рассказал источник Bloomberg. По его словам, глава «Вагнера» вылетел в Москву с целью разрешить проблемы с Минобороны. Но 23 августа его бизнес-джет потерпел катастрофу в 50 км от резиденции Владимира Путина на Валдае, похоронив 7 пассажиров и трех членов экипажа, находившихся на борту.

Напомним, в Тверской области России вечером 23 августа разбился самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший основателю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину. На борту находились десять человек, в том числе сам Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов — руководитель фирм, связанных с Пригожиным. Все они погибли. 29 августа в Санкт-Петербурге прошли похороны Пригожина и Чекалова.

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