закрыть
1 сентября 2023, пятница, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Атака на аэродром под Псковом: появилось видео момента поражения самолета Ил-76

  • 1.09.2023, 18:29
  • 1,372
Атака на аэродром под Псковом: появилось видео момента поражения самолета Ил-76

Аэродром мог быть поражен оружием украинского производства.

Во время атаки на аэродром под Псковом были уничтожены четыре российских самолета Ил-76. В сети появилось видео спецоперации, на котором видно момент поражения самолета. Об этом сообщил украинский активист и волонтер Сергей Стерненко.

Он отметил, что общая сумма ущерба, нанесенного России вследствие этого удара, составляет около 200 млн долларов.

По словам Стерненко, аэродром был поражен с помощью оружия украинского производства. На него собирали средства с помощью донатов обычных украинцев.

При этом отметим, что украинские военные и спецслужбы не брали на себя ответственность за атаку на аэродром. Так, достоверно неизвестно, с помощью какого оружия была осуществлена атака.

Напомним, что в ночь на 30 августа произошла атака беспилотников сразу на шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин