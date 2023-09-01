В России массово начали страховать жилье от атак дронов 3 1.09.2023, 19:37

В РФ становится все горячее.

Российский ресурс «Известия» со ссылкой на страховые компании РФ пишет, что россияне массово начали страховать свое жилье от атак беспилотников.

До июня 2023 года, как объясняют российские адвокаты, далеко не все граждане могли застраховать свое жилье от атак дронов, поскольку органы власти по-разному могли классифицировать подобные события. Обычно это указывалось как «риск падения посторонних объектов», например, деревьев или сосулек.

Однако сейчас страховые компании России расширили список услуг, добавив туда «Защиту от дронов» как отдельный риск.

Спрос на страхование от падения дронов в основном растет среди предприятий, расположенных в западной части страны – в регионах, становившихся объектами атак БПЛА, следует из материала.

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