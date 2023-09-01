Лукашенко снял с должности замначальника Генштаба 2 1.09.2023, 19:56

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Валерий Гнилозуб

Второго за месяц.

Валерий Гнилозуб освобожден от должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси по боевому управлению. Соответствующий указ подписал 1 сентября Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Гнилозуб уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Ему 55 лет, пост замначальника Генштаба по боевому управлению занимал с июля 2020 года.

Напомним, это уже второй заместитель начальника Генштаба, отправленный на пенсию за последний месяц.

14 августа диктатор освободил от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Владислава Будика.

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