Лукашенко снял с должности замначальника Генштаба

Лукашенко снял с должности замначальника Генштаба2
- 1.09.2023, 19:56
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Второго за месяц.
Валерий Гнилозуб освобожден от должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси по боевому управлению. Соответствующий указ подписал 1 сентября Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Гнилозуб уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Ему 55 лет, пост замначальника Генштаба по боевому управлению занимал с июля 2020 года.
Напомним, это уже второй заместитель начальника Генштаба, отправленный на пенсию за последний месяц.
14 августа диктатор освободил от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Владислава Будика.