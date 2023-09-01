На Кинбурнской косе ВСУ накрыли место базирования оккупантов 1.09.2023, 20:33

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Украинцы «выкуривают» противника со временно оккупированных территорий.

Силы обороны Украины продолжают «выкуривать» противника с временно оккупированной территории Кинбурнского полуострова в Николаевской области. В сети обнародовали видео последствий очередного удара украинской артиллерии по базированию россиян – здание разбито до основания, отмечает stopcor.org.

По утверждению журналистов, домик на видео, который облюбовали захватчики и поразили ВСУ, якобы раньше принадлежал семье Меладзе. Однако владелец в свое время выставил его на продажу за 300 млн российских рублей.

В свою очередь пророссийский местный ресурс заявил, что «на Кинбурнской косе обстреляли гостиничный комплекс бывшего российского композитора Константина Меладзе».

В настоящее время проверить достоверность этого утверждения невозможно, однако в начале 2010-х в сети действительно публиковали фотографии элитного поселка на Кинбурнском полуострове с сообщением, что именно там расположены дачи известных личностей – артиста Меладзе (в молодости учившегося в Николаеве) и актера Дюжева.

Кинбурнская коса – единственная до сих пор оккупированная территория Николаевской области, которая в то же время находится под постоянным огневым влиянием ВСУ с правого берега Днепро-Бугского лимана. В последнее время официальных сообщений с этого отрезка фронта немного, однако из имеющейся информации очевидно: россияне сохраняют присутствие на полуострове, но не чувствуют себя там в безопасности.

В свою очередь карта пожаров FIRMS от NASA зафиксировала на этой неделе многочисленные очаги возгорания на территории косы, что свидетельствует об активной контрбатарейной борьбе в этой зоне. Стоит также отметить, что в течение последних суток эпицентры пожаров сместились на юго-запад полуострова – это может говорить о том, что оккупанты пытаются отойти на «безопасное» расстояние, однако ВСУ достают их и там.

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