ВСУ осталось 15 км, чтобы устроить оперативное окружение войск РФ на Юге 10.09.2023, 8:06

HIMARS берут под контроль главную логистическую трассу врага.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что уничтожение логистики врага на Юге переведет россиян в режим оперативного окружения.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«На Юге продолжается война логистик. Перед ВСУ стоит задача - уничтожение логистических цепочек поставок для армии РФ. Во-первых, вывести из строя Крымский мост. Во-вторых, перерезать сухопутный коридор или взять его под оперативный контроль. То есть под удары артиллерией или ракетами РСЗО, чтобы доставать в любую точку сухопутного трафика врага», - заметил Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, Силам обороны следует выйти к железной дороге на Токмак со стороны Волновахи. И это будет успехом украинского наступления на юге.

«После выхода и пересечения железной дороги, мы сможем доставать до сухопутной трассы Бердянск - Токмак. А с помощью HIMARS сможем доставать до сухопутной трассы Ростов - Мелитополь. ВСУ осталось 15-20 км, чтобы выполнить такую задачу. И это переведет россиян в режим оперативного окружения. Когда не будет поставки топлива и боеприпасов, россиянам будет тяжело вести боевые действия», - подчеркнул Свитан.

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