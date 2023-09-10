ВСУ прорвали российскую оборону в двух местах на пути к Токмаку 10.09.2023, 13:44

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Украинская армия вышла к Новопрокоповке.

Украинская армия нанесла удар по российским позициям еще в двух направлениях, продвинувшись на Новопрокоповку.

Подразделения украинской армии смогли продвинуться на Запорожском направлении фронта вглубь российских позиций с северо-востока на Новопрокоповку, сообщает dialog.ua.

Информацию также подтверждают российские «военкоры», отмечающие успех украинских подразделений на Южном направлении.

Российский «военкор» Семен Пегов, автор Telegram-сообщества WarGonzo, отмечает новую операцию ВСУ - под прикрытием артиллерийских ударов украинские силы нанесли удары по российским позициям сразу в двух направлениях в районе населенного пункта Работино.

Украинские подразделения с востока атаковали село Копани, а также с северо-востока Новопрокоповку, которая лежит на пути украинских военных к городу Токмак.

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии атаковали с востока Копани и с северо-востока Новопрокоповку. На последнем участке есть продвижение», - сообщают СМИ.

Отмеченный участок фронта является одним из приоритетных для украинских военных, поскольку развивает наступательную операцию в направлении важного транспортного узла, города Токмак.

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