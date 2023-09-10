СМИ: В России придумали, как наказать генерала Суровикина 10.09.2023, 14:15

Шойгу настоял на особых мерах.

В России придумали наказание для бывшего командующего российской группировкой на войне в Украине генерала Сергея Суровикина за его «преступления».

Об этом сообщил источник российскому каналу в Telegram «ВЧК-ОГПУ».

«Несмотря на то, что Суровикин помилован, Шойгу и ряд других деятелей настаивают, что его нахождение в Москве и в РФ в целом нецелесообразно и опасно», - отметил собеседник Telegram-канала.

По его словам, бывшему командиру российской армией в Украине на данный момент в Кремле придумывают длительную командировку за пределы России - ссылку. При этом его могут вернуть в случае, если он потребуется для нужд Администрации президента Российской Федерации.

«Также готовится процесс раскулачивания Суровикина. У него хотят забрать все активы, записанные на жену, а там миллиарды», - добавил источник.

Генерала российские журналисты-расследователи связывают с различными преступлениями в течение нескольких десятилетий: незаконный оборот оружия ,смерть подчиненного и так далее.

Напомним, российский президент Владимир Путин своим указом снял генерала Сергея Суровикина с должности командующего Воздушно-космическими силами, занимаемой им с 2017 года.

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