Блестящая операция: ВСУ освободили часть Опытного возле Донецкого аэропорта

Блестящая операция: ВСУ освободили часть Опытного возле Донецкого аэропорта1
- 10.09.2023, 14:42
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Линия фронта значительно сместилась в сторону Донецка.
Воины Сил обороны Украины провели блестящую операцию к югу от Авдеевки. В результате украинские защитники заняли часть поселка Опытное в непосредственной близости от Донецкого аэропорта. Сейчас там продолжаются боевые действия.
Об этом в эфире телемарафона 10 сентября сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
«Два дня назад, когда российские военные штурмовали позиции на севере города, украинские военные провели блестящую операцию и заняли часть Опытного. Они там смогли закрепиться. Сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте», – сказал он.