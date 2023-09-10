Земляк Николая Статкевича провел акцию солидарности в Брюсселе 10.09.2023, 19:40

В Страсбурге у Европарламента двое белорусов планируют жить в палатке, чтобы напомнить миру о политзаключенных.

С понедельника – в Страсбурге возле Европарламента Анатолий Войтеховский из Барановичей и Валентин Варичев из Бобруйска планируют дневать и ночевать в палатке, чтобы напомнить миру о беларусских политзаключенных.

В эти дни в центре Брюсселя двое беларусских политэмигрантов последней волны и представители местной диаспоры провели акцию солидарности с политиком Николаем Статкевичем и другими политическими заключенными в Беларуси.

Накануне уроженец Барановичей Анатолий Войтеховский, который и сам весной 2023-го был задержан в Минске ГУБОПиК и отсидел несколько суток на Окрестина, после чего бежал из страны, также провел одиночный пикет в поддержку своего земляка Николая Статкевича у железнодорожного вокзала Брюсселя.

Как рассказал «Салiдарнасцi» предприниматель Анатолий Войтеховский, который в прошлом был одним из издателей барановичской независимой региональной газеты «Шаг», во время пикетов он и его соратники раздавали листовки о ситуации в Беларуси на английском, рассказывали подробности неравнодушным.

В понедельник Анатолий Войтеховский и его единомышленник из Бобруйска Валентин Варичев будут уже Страсбурге, где планируют провести 3-суточный пикет. 11 сентября, в день открытия в Страсбурге Европейским парламентом очередного сезона пленарных заседаний, беларусские политэмигранты намерены поставить палатку возле здания Европарламента, где планируют дневать и ночевать.

– Мы требуем освобождения Николая Статкевича и других беларусских политзаключенных, – делится Анатолий. – Мы не знаем, в каком они состоянии, живы ли. Эти люди – не преступники, а осужденные за свои взгляды, – страдают в нечеловеческих условиях.

Это та боль, которую я сам пережил всего несколько дней и запомнил на всю жизнь. А они там – сидят годами. Я не могу ничего сделать, кроме как кричать об этой несправедливости и ужасе, который творится в Беларуси, где людей продолжают хватать день за днем. Мир не должен отодвигать события в Беларуси на задний план. Политзаключенные должны быть освобождены как можно скорее.

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