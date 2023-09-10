ВСУ имеют частичный успех в районах Клещиевки и Работино 10.09.2023, 20:13

Украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах.

За последние сутки украинская армия провела 25 боестолкновений с российскими оккупантами, почти половина из них произошла в районе Марьинки Донецкой области. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал вечером 10 сентября в Facebook.

«Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 25 боевых столкновений», – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что отразили атаки противника на бахмутском направлении (в районах Орехово-Васильевки, Клещиевки и Курдюмовки), авдеевском (район Керамика и Авдеевка), запорожском (район Работино), а «на марьинском направлении в течение суток отразили 11 атак врага в районе Марьинки».

«В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах», – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, за сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а ракетчики поразили восемь артиллерийских средств оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».