ISW: Российскую армию захлестнула волна дезертирства
- 11.09.2023, 8:06
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Оккупанты не эвакуируют раненых и убитых из прифронтовых районов.
Диверсионно-разведывательная группа «Русич» бьет тревогу. Оккупанты сообщают, что российские силы не эвакуируют раненых и убитых из прифронтовых районов, из-за чего возросло количество дезертиров.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские силы отказываются эвакуировать своих раненых и убитых солдат из прифронтовых районов, что побудило часть российского персонала отказаться от выполнения боевых задач.
Российские войска продолжают жаловаться на нехватку вооружения и оборудования, якобы мешающего проведению успешного наступления на разных участках фронта в Украине.
Оккупанты утверждают, что российская контрбатарейная дальность и точность уступают украинским возможностям. А также у них нет лазерного наведения снарядов «Краснополь» и БПЛА, чтобы управлять ими.
Группа «Русич» также отметила, что российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» менее устойчива к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), чем предоставленные Украине американские системы HIMARS. Многие российские сотрудники покупают собственные коммуникационные технологии, что усложняет связь между разными подразделениями, использующими разные модели технологий.
«Группа Русич может сталкиваться с этими проблемами с большей интенсивностью и частотой, чем российские войска, поскольку это небольшое и нерегулярное формирование, но ISW регулярно наблюдает, как другие российские подразделения рассказывают о подобных проблемах с контрбатарейными возможностями, связью и эвакуацией», — говорится в отчете.