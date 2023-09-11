ISW: Российскую армию захлестнула волна дезертирства 11.09.2023, 8:06

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Оккупанты не эвакуируют раненых и убитых из прифронтовых районов.

Диверсионно-разведывательная группа «Русич» бьет тревогу. Оккупанты сообщают, что российские силы не эвакуируют раненых и убитых из прифронтовых районов, из-за чего возросло количество дезертиров.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские силы отказываются эвакуировать своих раненых и убитых солдат из прифронтовых районов, что побудило часть российского персонала отказаться от выполнения боевых задач.

Российские войска продолжают жаловаться на нехватку вооружения и оборудования, якобы мешающего проведению успешного наступления на разных участках фронта в Украине.

Оккупанты утверждают, что российская контрбатарейная дальность и точность уступают украинским возможностям. А также у них нет лазерного наведения снарядов «Краснополь» и БПЛА, чтобы управлять ими.

Группа «Русич» также отметила, что российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» менее устойчива к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), чем предоставленные Украине американские системы HIMARS. Многие российские сотрудники покупают собственные коммуникационные технологии, что усложняет связь между разными подразделениями, использующими разные модели технологий.

«Группа Русич может сталкиваться с этими проблемами с большей интенсивностью и частотой, чем российские войска, поскольку это небольшое и нерегулярное формирование, но ISW регулярно наблюдает, как другие российские подразделения рассказывают о подобных проблемах с контрбатарейными возможностями, связью и эвакуацией», — говорится в отчете.

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