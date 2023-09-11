Почему началась война 2 Игорь Эйдман

11.09.2023, 9:07

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В 90-е Запад пытался помочь России выздороветь.

Кто-то говорит, российская верхушка просто хочет с помощью войны сохранить свою власть. Другие считают, что Путин сошёл с ума, решил, что он Екатерина 2, и пытается возродить империю. Третьи, что во всем виновата коррупция, а власти нужно прикрыть войной своё воровство.

Все это отчасти так, но у путинской войны есть и более глубокие культурно-исторические корни.

Не случайно, что именно и только Россия в 21 веке пытается аннексировать чужие территории и ведёт откровенно империалистическую войну в Европе. Все другие «великие державы» давно отказались от политики колониальных захватов, ставших нерентабельными ещё в середине 20 века, а Россия активно прирастает захваченными землями, которые ей приносят одни убытки.

Британский, Французский, Бельгийский, Голандский империализм были эгоистично рациональны. Колониальные войны велись, колонии захватывались как коммерческие проекты, ради прибыли метрополии. Бельгийское Конго было, например, формально частным предприятием короля Леопольда, который на нём просто обогощался. Колониализм умер тогда, когда стал не выгоден.

Российский империализм имеет другую природу, поэтому он возродился в то время, когда другие колониальные империи давно распались. Им движет не расчет, а мания величия и нарциссизм. Он иррационален и садо-мазохичен. Российская колониальная империя ведёт экспансию не ради прибыли, а ради амбиций, гордыни, бредовых идей величия и мессианства.

При этом, русским как нации ничего реального от этой экспансии не достаётся. В СССР, например, в русских областях уровень жизни был ниже, чем во многих т.н. «национальных республиках» (т.е. фактически колониях России). Вместо хлеба россиянам в разное время скармливали гордость за «великую православную империю», «первое в мире социалистическое государство, несущее свет всему человечеству», «мощную сверхдержаву, которую все уважают и боятся», «страну-победителей, спасшую мир от нацизма»; православный, панславянский или коммунистическийи мессианизм.

Самый популярный российский идеолог Достоевский писал: «Москва еще третьим Римом не была, а между тем, должно же исполниться пророчество, потому что четвертого Рима не будет, а без Рима мир не обойдется».

«Всякий великий народ верит и должен верить, что в нем-то и только в нем одном и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной…».

Мессианские претензии продолжаются веками. После краха утопии «Третьего Рима» была коммунистическая утопия, которой сталинские голодные рабы хотели облагодетельствовать человечество. Сейчас путинская Россия опять спасает Африку от неоколониализма, а традиционные ценности во всем мире от ЛГБТ. Путинских рабов посылают «спасать братьев на Украине», убивая и калеча их.

Российский ирррациональный садо-мазохистский империализм, как алкоголизм или наркомания, плохо поддается лечению и грозит рецидивами.

В 90-е Запад пытался помочь стране выздороветь, но она после робкой попытки остепениться, выкинула в ближайшую придорожную канаву цивильный костюм демократических институтов и ценностей, и опять ушла в кровавый имперский запой.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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