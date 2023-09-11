Минобороны Украины: Часть поселка Опытное освобождена
- 11.09.2023, 9:22
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ВСУ приблизились к Донецкому аэропорту.
Силы обороны Украины освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.
Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в понедельник, 11 сентября.
«Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта», — заявила она.
Опытное расположено в Покровском районе Донецкой области. Земли села граничат на севере с Авдеевкой, а на юге — с Донецким международным аэропортом.