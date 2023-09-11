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Мигранты перенесли основную активность на латвийскую границу

  • 11.09.2023, 13:36
Мигранты перенесли основную активность на латвийскую границу

Литва пообещала выслать подкрепление.

20 литовских пограничников отправятся на помощь Латвии, которая сталкивается с рекордным количеством попыток незаконного пересечения границы. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс, пишет Delfi.

В воскресенье мигранты пытались незаконно проникнуть в Латвию 256 раз. Это самое большое число, зафиксированное на данный момент.

Всего в этом году было предотвращено незаконное пересечение границы 7856 лицами, а 318 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

Между тем, за последние недели в Литве зафиксировано лишь несколько попыток незаконного пересечения границы.

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