В Германии нашли кельтскую монету из легенд 11.09.2023, 13:54

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«Капля золота, упавшая на землю».

Эта монета, изготовленная во втором или первом веке до нашей эры, может похвастаться особым дизайном. С одной стороны четырехугольная звезда окружена арками, а сама монета, как и аналогичные найденные, изогнута, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Как рассказал Бернвард Зигаус, старший куратор нумизматического отдела Государственной археологической коллекции, название монет связано с легендой, что это капли золота, которые падают на землю на конце радуги. Другая легенда, связанная с этими кельтскими монетами, гласит, что их могут найти только люди, рожденные в воскресенье, которых часто называют "воскресными детьми" или детьми фортуны.

Происхождение этой миниатюрной монеты весом 1,9 грамма неизвестно: она найдена вблизи древнего пути, который когда-то простирался от современного Тренто на севере Италии, а впоследствии превратился в знаменитую римскую дорогу Виа Клавдия Августа, пересекавшую Альпы. Зигаус предполагает, что монету могли потерять на этом пути.

Рассматривая сторону "головы" монеты, можно увидеть стилизованное человеческое лицо, которое характеризуется большим глазом, а нос и губы изображены в виде точек. Металлургический анализ определил, что монета состоит из 77% золота, 18% серебра и 5% меди.

Примечательно, что известно лишь о трех радужных чашах с мотивом звезды и арки. Интерпретация символизма, стоящего за этим мотивом, представляет определенный вызов. Зигаус предполагает, что звезда могла означать четыре стороны света, тогда как арки могут представлять горизонт, а также восход и закат луны.

Исторически кельты были известны как грозные воины, которые населяли континентальную Европу, а позже даже разграбили Рим. Хотя Бавария может похвастаться кельтскими монетами, датированными третьим веком до нашей эры, римское завоевание региона в 15 году до нашей эры ознаменовало упадок кельтской чеканки, а римские монеты впоследствии стали преобладающей валютой.

Значение этого открытия не осталось без внимания экспертов в этой области. Марьянко Пилекич, докторант, специализирующийся на археологии монет, денег и экономики в античности во Франкфуртском университете имени Гете, прокомментировал находку: "Это замечательная находка, даже если это только одна монета. Потому что пока известно очень мало образцов этого типа"

Мужчина, который нашел монету, подарил ее Баварской государственной археологической коллекции в Мюнхене. Учитывая ее исключительную редкость, находку планируют выставить на постоянной экспозиции вместе с другими кельтскими монетными сокровищами в 2024 году, чтобы посетители имели возможность полюбоваться этой исключительной реликвией из далекого прошлого.

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