Буданов о российском танке «Армата»: Чудо-оружие так и не сотворили 11.09.2023, 14:33

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Кирилл Буданов

Глава украинской разведки заявил, что Т-14 ни разу не применяли на поле боя.

Миф о «непобедимых» российских танках Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» все еще существует в РФ лишь потому, что они до сих пор не участвовали ни в одном сражении, пишет nv.ua.

Об этом на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Будущее решается в Украине рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, самым новейшими российскими танками, задействованным в Украине, остаются Т-90 Прорыв, которые довольно легко уничтожаются обыкновенными дронами-камикадзе.

«Ни одного применения этой техники (Т-14 — ред.) так и не было. Было несколько случаев применения бронетранспортеров «Бумеранг». Их остатки здесь можно увидеть. Они все сгорели… Горит все на самом деле. Чудо-оружие так и не сотворили», — отметил глава ГУР.

Буданов считает, что из-за сомнительных перспектив Т-14 в Украине кремлевский режим опасается серьезных имиджевых потерь для своей и без того вялой оборонки.

«Думаю, что Т-14, когда они поняли, что может быть разрушительный эффект для дальнейшей экспортной привлекательности этой машины, так и не запустили на фронт», — добавил главный разведчик.

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