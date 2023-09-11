Возле Змеиного ВСУ ликвидировали российский дрон за $6 миллионов 8 11.09.2023, 16:00

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Что о нем известно?

Вблизи острова Змеиный в Одесской области украинские защитники уничтожили многофункциональный вражеский дрон «Форпост», стоимость которого составляет около 6 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

«Отминусовали в районе Змеиного силами противовоздушной обороны вражеский дрон «Форпост» - довольно интересный и опасный экземпляр. Он способен не только вести разведку, но и подсвечивать лазером цели для высокоточных боеприпасов. В качестве средств слежения и наблюдения на дроне используется одна электрооптическая и одна инфракрасная камеры, предоставляющие возможность его круглосуточного использования», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что «Форпост» может находиться в полете около 18 часов и преодолевать до 250 км, а в обновленной версии – до 350 км. После модернизации на БпЛА этого типа появился и обновленный канал связи, также заявлено о разработке подвесных контейнеров с дополнительными системами, в частности, радара для обнаружения целей на суше, комплекса радиотехнической разведки, а также ретрансляции сигнала.

«Форпост» - многофункциональный дрон, стоимость которого около 6 млн долларов», - говорится в сообщении.

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