Украинские пограничники провели тяжелый штурм на Купянском направлении и взяли пленных 11.09.2023, 16:16

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Бойцам удалось захватить российский наблюдательный пункт.

Украинские пограничники взяли штурмом вражеский наблюдательный пункт. Бойцам Госпогранслужбы удалось ликвидировать двух россиян, а еще двух - взять в плен.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, во время проведения разведки бойцы штурмовой бригады «Стальная граница» обнаружили наблюдательный пункт россиян.

«Во время штурма пограничники уничтожили двух оккупантов, еще двоих взяли в плен», - говорится в сообщении.

Уточняется, что бой состоялся на Купянском направлении.

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