Украинские пограничники провели тяжелый штурм на Купянском направлении и взяли пленных
- 11.09.2023, 16:16
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Бойцам удалось захватить российский наблюдательный пункт.
Украинские пограничники взяли штурмом вражеский наблюдательный пункт. Бойцам Госпогранслужбы удалось ликвидировать двух россиян, а еще двух - взять в плен.
Как сообщает пресс-служба ГПСУ, во время проведения разведки бойцы штурмовой бригады «Стальная граница» обнаружили наблюдательный пункт россиян.
«Во время штурма пограничники уничтожили двух оккупантов, еще двоих взяли в плен», - говорится в сообщении.
Уточняется, что бой состоялся на Купянском направлении.