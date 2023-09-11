В США умелец превратил старый школьный автобус в дом на колесах 5 11.09.2023, 16:30

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Внутри есть кухня с плитой и холодильником.

В США умелец по имени Гордон превратил старый школьный автобус в необычный дом на колесах. Автодом выглядит так, будто приехал со съемок фильма «Безумный Макс». Видео опубликовали на YouTube-канале Tiny House Giant Journey, сообщает «Фокус».

Гордон купил школьный автобус на аукционе чуть чем за 2000 долларов. Он сразу же решил превратить его в дом на колесах, который будет привлекать внимание окружающих.

Этот автодом подходит почти для любых задач. Сзади есть грузовая платформа, в которой хранится различное оборудование. Предусмотрен и кран для подъема тяжелых предметов.

В передней части интерьера находятся четыре сиденья, блок управления электроникой и рабочее место. Также есть кухня с раковиной, холодильником и плитой для готовки.

В задней части автодома есть дополнительные места для хранения вещей и спальня. Там установлена небольшая односпальная кровать.

Гордон постепенно улучшает свой дом на колесах. Мужчина планирует еще сильнее модернизировать его в будущем.

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