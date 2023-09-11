British American Tobacco уходит из Беларуси

British American Tobacco уходит из Беларуси1
- 11.09.2023, 18:23
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Однако все ее бренды останутся в стране.
Стало известно, что после ухода компании British American Tobacco в Беларуси останутся все ее бренды. Об этом говорится в сообщении на сайте компании
Отмечается, что после ухода с белорусского рынка British American Tobacco оставляет не только бизнес, но и торговые бренды своему преемнику — группе компаний ITMS.
- Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности группы ITMS, - подчеркнули в пресс-службе British American Tobacco.
То есть потребители в Беларуси продолжат получать привычные им продукты под знакомыми брендами.
Напомним, что в Беларуси British American Tobacco реализовала табачную продукцию торговых марок Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Glo и другие.