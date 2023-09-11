British American Tobacco уходит из Беларуси 1 11.09.2023, 18:23

1,992

Однако все ее бренды останутся в стране.

Стало известно, что после ухода компании British American Tobacco в Беларуси останутся все ее бренды. Об этом говорится в сообщении на сайте компании

Отмечается, что после ухода с белорусского рынка British American Tobacco оставляет не только бизнес, но и торговые бренды своему преемнику — группе компаний ITMS.

- Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности группы ITMS, - подчеркнули в пресс-службе British American Tobacco.

То есть потребители в Беларуси продолжат получать привычные им продукты под знакомыми брендами.

Напомним, что в Беларуси British American Tobacco реализовала табачную продукцию торговых марок Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Glo и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».