Китайский корабль чуть не протаранил филиппинское судно 11.09.2023, 20:36

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Видео маневра.

Появилось видео, на котором корабль береговой охраны Китая в Южнокитайском море проводит опасные маневры рядом с филиппинским судном береговой охраны. Подробно о ситуации сообщает медиа Benar News. Кадры с моментом маневра опубликовал приглашенный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе Юрий Пойта.

Китайские корабли начали собираться вокруг филиппинского судна BRP Cabra 8 сентября вскоре после 7 часов утра по местному времени, пишет СМИ.

Корабли КНР проплывали «неудобно близко» к филиппинскому, сопровождавшему гражданские лодки миссии пополнения запасов к мели Аюнгин, где находится форпост государства.

Место происшествия находится в 10 морских милях (18,5 км) от мели, расположенной в водах Южнокитайского моря в исключительной экономической зоне Филиппин.

«Подобные сцены, когда китайские корабли действовали агрессивно, недавно происходили во время предыдущих филиппинских миссий по доставке припасов к BRP Sierra Madre, ржавому старому военно-морскому кораблю, который служит военным форпостом Манилы на мели Аюнгин», – объясняет Benar New.

Китайский корабль около 6:30 утра потребовал от филиппинского BRP Cabra сообщить о своих намерениях, предупредив судно о приближении к водам Китая.

Судно Филиппин ответило по радио, заявив, что «осуществляет законное обычное морское патрулирование в исключительной экономической зоне Филиппин в соответствии с международными и филиппинскими законами».

Радист судна выразил просьбу держаться подальше от места прохода судна согласно правилам.

Приблизительно через 30 минут к инциденту присоединились по меньшей мере три других корабля береговой охраны и суда морского ополчения Китая.

После этого китайские корабли выполнили маневры, чтобы попытаться воспрепятствовать проходу гражданских лодок, пишет медиа.

Представители береговой охраны Филиппин назвали маневры «опасно близкими».

Китайское судно с носовым номером 21551 «неоднократно пыталось перерезать путь» Cabra, чтобы отделить его от одного из катеров снабжения, отмечает издание.

На видео именно этот корабль выполняет против судна Филиппин опасный маневр, напоминающий таран.

«Не сумев обогнать Cabra с правой стороны, CCG 21551 ускорился, чтобы обогнать его с левой стороны. Когда китайское судно совершило этот маневр, оно поплыло к Cabra, а затем внезапно остановилось всего в трех-пяти метрах от филиппинского корабля», – рассказали в береговой охране Филиппин.

Издание отмечает, что во время противостояния между филиппинскими и китайскими кораблями произошла еще минимум «дюжина» радиообменов, а также вызовов и встречных вызовов.

«Ваше поведение посягает на власть, безопасность и интересы Китая. Предупреждаю, пожалуйста, немедленно покиньте территорию. За любые последствия ответственны вы», – предупредил экипаж судна Cabra радист с китайского корабля по номеру 5305, крупнейшего из присутствующих кораблей.

Как того и хотели корабли Китая, гражданские лодки отделились от эскортных судов Филиппинской береговой охраны, им удалось продолжить плавание, достичь Сьерра-Мадре, забрать персонал ВМС Филиппин и доставить продовольствие и другие припасы, сообщает Benar News.

Береговая охрана Филиппин оценила последнюю миссию как успешную, несмотря на напряженное столкновение с китайскими кораблями.

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