Беларусь закрывает посольство в Словакии1
- 11.09.2023, 20:42
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С 12 сентября.
Беларусь закрывает посольство в Словакии. Соответствующее постановление №593 принял Совет Министров. Оно вступает в силу 12 сентября. Текст еще не опубликован.
Скорее всего, «отвечать» за Словакию теперь будет посольство в Австрии, так как именно туда с 1 сентября перевели на консульский учет белорусов, живущих в этой стране.
Послом в Словакии с 2016 по 2020 год работал Игорь Лещеня. После насилия со стороны силовиков в отношении мирных протестующих он подал в отставку.