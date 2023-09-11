Беларусь закрывает посольство в Словакии 1 11.09.2023, 20:42

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С 12 сентября.

Беларусь закрывает посольство в Словакии. Соответствующее постановление №593 принял Совет Министров. Оно вступает в силу 12 сентября. Текст еще не опубликован.

Скорее всего, «отвечать» за Словакию теперь будет посольство в Австрии, так как именно туда с 1 сентября перевели на консульский учет белорусов, живущих в этой стране.

Послом в Словакии с 2016 по 2020 год работал Игорь Лещеня. После насилия со стороны силовиков в отношении мирных протестующих он подал в отставку.

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