В Беларуси на полках магазинов стало меньше мяса курицы 9 11.09.2023, 21:11

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То нет филе, то крыльев или ног.

Покупатели по-прежнему сталкиваются с тем, что на прилавках белорусских магазинов стал скуднее ассортимент мяса птицы, в частности — филе. Иногда, чтобы купить нужный продукт, людям приходится обойти не одну торговую точку. «Зеркало» пообщалось на эту тему с читателями, вот что они рассказали.

Сергей (имена героев статьи изменены) живет во Фрунзенском районе Минска. Он чаще всего ходит в продуктовые магазины, расположенные ближе к своему дому. С августа он заметил, что филе цыплят не всегда бывают на этих прилавках торговых точек.

— Приходится искать мясо, хотя раньше таких проблем никогда не возникало. Бывало, что рядом с домом обходишь три магазина — «Евроопт», «Копеечка», «Хит», и ни в одном из них нет филе. Причем это может быть как днем, так и вечером, — рассказал Сергей.

Иногда мужчина наблюдал, что в какой-то из дней витрина была завалена филе цыплят, а другой — были пустые прилавки. Что касается магазинов в больших торговых центрах, то минчанин сейчас посещает их не часто, поэтому не может сказать, что сейчас там происходит.

— Я не интересовался у продавцов, почему мясо не всегда бывает. Но я регулярно читаю новости и давно знал о возможном птичьем гриппе, из-за которого и мог образоваться дефицит мяса и его запрет на экспорт.

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