ISW: ВСУ после Опытного готовы выдвинуться на Спартак 12.09.2023, 9:01

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Есть успехи и на Бахмутском направлении.

ВСУ на Бахмутском направлении продвинулись в районе Клещеевки и Андреевки. Этой новостью вчера поделилась замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

Информацию о продвижении ВСУ в районе Андреевки подтвердили и российские военкоры. Тем временем представитель Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш заявил об успехах украинской армии в районе Курдюмовки и Дачного.

В МО РФ заявили, что оккупационная армия сумела отразить атаку ВСУ в районе Курдюмовки. А пропагандистские паблики сообщают об атаках ВСУ на линии Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на этом участке фронта за прошедшие сутки. 11 сентября оккупационная армия также предпринимала попытку вернуть под свой контроль ранее утраченные позиции. Безуспешную контратаку оккупанты провели в районе Зализнянского, Орехово-Васильевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки.

Один из Z-пабликов сообщил о том, что МО РФ провело ротацию на Бахмутском направлении, перебросив на северный фланг оккупантов из 106-й десантной дивизии.

В районе Клещеевки бои с ВСУ ведут «кадыровцы» из «Ахмата», 2-й армейский корпус «ЛНР» и 346-я бригада спецназа ГРУ РФ. Под самим Бахмутом также были замечены отряды из «Енисея», «Сибири» и Добровольческого штурмового корпуса. Идут бои и на линии Авдеевка — Донецк.

Со слов Маляр, украинские защитники контролируют часть Опытного, однако боевые действия за населенный пункт продолжаются. Некоторые Z-каналы уверяют, что ВСУ продвинулись не только в районе Опытного, но и Спартака. Еще целый ряд российских военкоров жалуется на нехватку резерва, компетентных командиров, контрбатарейной борьбы и штурмовиков.

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