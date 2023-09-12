Как Путин объяснил падение российского рубля 5 12.09.2023, 13:09

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Фото: Getty Images

Дедолларизация российского экспорта — вообще не стоит упоминания.

Путин на ВЭФ-2023 заявил, что «ситуация с курсом рубля» связана со многими факторами, в том числе с невозвратом валютной выручки крупнейших российских экспортеров. Он поругал этих экспортеров, считая, что это их собственное желание. Напомнил, что на Западе деньги могут конфисковать, а в России «надежно». Еще Путин обратил внимание на рост импорта, связанный с тем, что наладили «логистические цепочки», которые были нарушены «на первом этапе, когда доллар был выше 60 рублей», пишет Telegram-канал «Мой друг доллар».

Экспортеры недальновидны, они должны бежать под крыло Путина, где «надежно». И почему же они этого не делают? Удивительно...

И ерунда, что экспорт газа упал в разы, что мы продаем его Китаю за полцены, вместо того, чтобы гнать в Европу и Турция по полной. Скидки на нефть — тоже ерунда.

Дедолларизация российского экспорта — вообще не стоит упоминания. Россия получает все больше и больше ограниченно конвертируемых валют, типа рупии, вместо свободно конвертируемых. Десятки миллиардов долларов застряли в Индии, ОАЭ, других странах без каких-либо перспектив.

Восстановление «логистики», о котором говорит Путин, - это схемы обхода санкций. Да, надо согласиться с Путиным, успехи у России тут точно есть. Российский бизнес изворотлив. Проблема именно в том, что для этого импорта нужны именно свободно конвертируемые «недружественные» валюты. Отсюда и провал российского торгового баланса...

Утечка капиталов? Нет, Путин об этом не говорил, значит, ее нет...

«Но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности», - заключил Путин. Это он, наверное, о том, что готов ввести обязательную продажу валютной выручки экспортерами? Это он может. Правда, придется делать много исключений из этого режима — например, выручку за нефть в рупиях в Россию перевести физически невозможно...

Удачный момент выбрал Путин, чтобы комментировать крах рубля, когда он временно укрепляется на десятикратно выросших валютных интервенциях Центрального Банка.

Путин залил нас своими «словесными интервенциями» на тему рубля. Ему вторят правительственные чиновники и многие официальные эксперты с прогнозами укрепления рубля.

Но нам вот интересно, что будет, например, в конце сентября, когда повышенные валютные интервенции ЦБР снова сократятся в 10 раз?

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