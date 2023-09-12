Политзаключенного Александра Ярошука переводят в крытую тюрьму в Могилеве 12.09.2023, 16:00

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Александр Ярошук

Он отбывал наказание в шкловской колонии.

Председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука переводят из шкловской колонии в крытую тюрьму в Могилеве. Об этом «Радыё Свабода» сообщил активист независимого профсоюзного движения Максим Позняков со ссылкой на данные, полученные от самого Ярошука.

«Знаем, что ему достается, на него изначально сильно давили и сейчас не отстали. За что бросают в «крытку» (крытую тюрьму. — Прим.), пока нам неизвестно. Но понятно, что повод найдут, если есть приказ. Перевод в крытую тюрьму для него, человека уже пенсионного возраста, означает новые испытания. Понимаем, что в моральном и в физическом смысле крытая тюрьма — это гораздо труднее, чем колония. Но доходят сведения, что он держится мужественно», — рассказал активист.

Александр Ярошук родился в 1951 году. Лидера БКДП арестовали в апреле 2022 года и осудили на 4 года заключения по 342 и 361 статьям Уголовного кодекса — за «организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок», и «призывы к действиям, наносящим ущерб национальным интересам страны». Своей вины Александр Ярошук не признал.

С проблемами со здоровьем столкнулись в неволе другие лидеры независимого профсоюзного движения, сообщил Максим Позняков.

«Знаем, что у Геннадия Федынича, которого держат в бобруйской колонии № 2, начались проблемы с почками, а у него еще и сахарный диабет. У Василия Береснева, который в 15-й колонии под Могилевом, тоже больные почки.

Там же отбывает срок аж в 8 лет Вацлав Орешко. У него очень сложная ситуация со зрением, одним глазом совсем не видит».

«Большинство наших политзаключенных — этo те, кого уже осудили и они находятся в колониях. От некоторых приходят письма, бывают звонки на свободу. Но не от всех. Вот у Александра Ярошука даже звонки ограничивали. Иногда бывает и так, что родственники заключенных просят о них ничего не сообщать в медиа, опасаются. Скоро один активист должен выйти на свободу, так о нем просят молчать. Это что касается колоний.

Но есть и те коллеги, кого относительно недавно задержали и они еще под следствием, как активисты из «Нафтана» Ольга Бритикова, Александр Болонкин и Александр Кухаренок. Знаем о них, что они в витебском СИЗО. Условия там сложные, но они держатся».

По словам Максима Познякова, в этом году следует ожидать более решительных действий, нацеленных на освобождение белорусских профсоюзных активистов, со стороны Международной организации труда (МОТ).

«В этом году МОТ приняла резолюцию о Беларуси, в которой речь идет о применении в отношении белорусского правительства 33-го пункта устава МОТ. Данным пунктом профсоюзным организациям, входящим в МОТ, в ответ на нарушение в определенной стране права на профсоюзные объединения рекомендовано оказывать на нее давление через санкции, бойкоты, кампании солидарности трудящихся. Эта позиция доведена до разных стран, и мы ожидаем, что вскоре она начнет давать плоды», — сказал Максим Позняков.

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