В Москве суд продлил арест Игоря Гиркина 12.09.2023, 17:02

Адвокат боевика ходатайствовал о домашнем аресте.

Российский суд продлил арест бывшего сотрудника ФСБ РФ Игоря Гиркина (Стрелкова). Он будет находиться в СИЗО следующие три месяца.

По информации Telegram-канала Baza, заседание прошло в Мещанском суде Москвы. Защита ходатайствовала о домашнем аресте из-за проблем с сердцем. Стрелков напомнил, что не может сбежать из России, так как находится в розыске по линии Интерпола.

«Я нахожусь не в самом хорошем состоянии по здоровью. Я нахожусь в розыске Интерпола, приговорен заочно к пожизненному заключению - возможность скрыться за рубежом для меня является абсурдом. Я не признаю свою вину и намерен отстаивать свое доброе имя и честь в суде, так что скрываться и подтверждать выдвинутое обвинение я не собираюсь», - заявил российский террорист.

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