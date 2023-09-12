«Гнездо» FPV-дронов РФ выжжено ударом БПЛА 12.09.2023, 17:18

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Украинская контрразведка показала процесс демилитаризации оккупантов.

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) точечно уничтожает технику, позиции и живую силы ВС РФ на фронте ударными дронами. Среди последних «трофеев» бойцов - «гнездо» российских операторов FPV-дронов.

Кадры операций украинская спецслужба обнародовала 12 сентября, отмечает dialog.ua.

Демилитаризация оккупационной армии РФ продолжается. Украинская контрразведчики, используя дроны-камикадзе, за последнее время сумели уничтожить несколько десятков вражеской военной техники, в том числе 3 танка, 4 бронемашины, 8 систем радиоэлектронной борьбы и связи.

Помимо этого, бойцы СБУ ударными БПЛА выжгли 9 огневых позиций россиян и 4 склада с боеприпасами и топливом. Потери врага убитыми контрразведчики оценивают в более чем 30 человек.

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