Российский бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области 4 12.09.2023, 21:52

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Это уже 15-я авиакатастрофа военных самолетов в России с начала войны.

Российский бомбардировщик Су-24 во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение. Об этом заявили в Минобороны России. Это уже 15-я авиакатастрофа военных самолетов в России с начала войны против Украины.

«При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24», — сообщили в российском ведомстве.

Там уточнили, что полет совершался без боекомплекта, а самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Успели ли пилоты катапультироваться — неизвестно.

Сколько военных самолетов потерпели крушение в России с начала войны против Украины?

2023 год

12 августа в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полета в безлюдной местности потерпел крушение самолет Су-30. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж погиб. Причиной ЧП стала техническая неисправность.

17 июля на Кубани при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение штурмовик Су-25. Самолет упал в Азовское море в районе Ейска, не приведя к разрушениям. Причиной аварии стал отказ двигателя.

4 июля в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива при выполнении планового учебного полета потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

26 апреля в Мурманской области при выполнении планового учебного полета потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались.

23 февраля в Белгородской области штурмовик Су-25 потерпел катастрофу после выполнения боевой задачи, пилот погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Причиной катастрофы стала техническая неисправность.

2022

2 декабря в Приморье потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-3. Машина выполняла учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Оба пилота катапультировались.

23 октября в Иркутске на двухэтажный дом в частном секторе упал истребитель Су-30. Самолет потерпел крушение во время испытательного полета. Оба пилота погибли, жертв среди жителей нет.

17 октября в городе Ейске Краснодарского края при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с аэродрома Южного военного округа потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Пилоты самолета катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Основная версия авиакатастрофы — техническая неисправность.

9 октября в Ростовской области во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Су-24. Авария произошла при заходе на посадку. Экипажу удалось катапультироваться, угрозы их здоровью нет. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не было.

24 июня в Рязанской области военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку. Как отметили в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без груза экипаж заметил неисправность двигателя и принял решение садиться на грунт. В результате жесткой посадки машина частично разрушилась. ЧП произошло в районе Михайловского шоссе недалеко от жилых домов. В результате крушения Ил-76 погибли четыре человека, еще пять с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

21 июня в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета военный самолет Су-25 потерпел крушение. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Летчик погиб.

17 июня в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию штурмовик Су-25 ВКС России. Летчик катапультировался.

8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31. Экипаж катапультировался.

24 февраля в Воронежской области самолет Ан-26 потерпел катастрофу при плановом полете по перевозке военного имущества. Экипаж погиб.

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