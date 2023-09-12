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Польша назначила спецпредставителя по отношениям с демократическими силами Беларуси

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  • 12.09.2023, 22:41
  • 1,074
Польша назначила спецпредставителя по отношениям с демократическими силами Беларуси
Артур Михальский

До этого он занимал должность посла Польши в Беларуси.

Артур Михальский назначен специальным представителем МИД Польши по взаимодействию с демократическими силами Беларуси. До этого Михальский занимал должность посла Польши в Беларуси.

«Я разделяю надежду, что нашего дружественного соседа – беларусского народа, что все политзаключенные будут освобождены, суверенитет будет восстановлен и белорусы будут хозяевами своей страны», – заявил Михальски.

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