Польша назначила спецпредставителя по отношениям с демократическими силами Беларуси

Польша назначила спецпредставителя по отношениям с демократическими силами Беларуси1
- 12.09.2023, 22:41
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До этого он занимал должность посла Польши в Беларуси.
Артур Михальский назначен специальным представителем МИД Польши по взаимодействию с демократическими силами Беларуси. До этого Михальский занимал должность посла Польши в Беларуси.
«Я разделяю надежду, что нашего дружественного соседа – беларусского народа, что все политзаключенные будут освобождены, суверенитет будет восстановлен и белорусы будут хозяевами своей страны», – заявил Михальски.