Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 9 13.09.2023, 7:48

5,720

Северокорейский диктатор прибыл на бронепоезде.

Российские агентства сообщают, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибыл в своем бронепоезде на станцию при российском космодроме Восточный, и там уже началась его встреча с Владимиром Путиным.

Агентство «Интерфакс» пишет, что Путин и Ким осмотрят несколько объектов космодрома, а потом проведут переговоры.

США считают, что Путин и Ким намерены обсудить прежде всего поставки боеприпасов из Северной Кореи для воюющей в Украине российской армии, передает ВВС.

В ответ, как полагают американские аналитики, Ким хочет получить от России продовольственную помощь и некоторые военные технологии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».