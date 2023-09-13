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Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

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  • 13.09.2023, 7:48
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Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Северокорейский диктатор прибыл на бронепоезде.

Российские агентства сообщают, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибыл в своем бронепоезде на станцию при российском космодроме Восточный, и там уже началась его встреча с Владимиром Путиным.

Агентство «Интерфакс» пишет, что Путин и Ким осмотрят несколько объектов космодрома, а потом проведут переговоры.

США считают, что Путин и Ким намерены обсудить прежде всего поставки боеприпасов из Северной Кореи для воюющей в Украине российской армии, передает ВВС.

В ответ, как полагают американские аналитики, Ким хочет получить от России продовольственную помощь и некоторые военные технологии.

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