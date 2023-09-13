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СМИ: Начался новый этап тайного ввоза ядерного оружия в Беларусь

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  • 13.09.2023, 8:48
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СМИ: Начался новый этап тайного ввоза ядерного оружия в Беларусь

Для секретности компоненты ТЯО везут по железной дороге небольшими группами в 5-6 вагонов.

В Беларусь продолжают ввозить компоненты тактического ядерного оружия и сопутствующего оборудования по железной дороге. Очередной этап проходит с начала сентября, сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Для сохранения максимальной скрытности поставки осуществляются небольшими группами по 5-6 вагонов с выделением отдельного локомотива. Присвоенные поезду на начальной станции номер и индекс меняются при прохождении стыковых пунктов и перед пересечением российско-беларусской границы.

Сообщество железнодорожников Беларуси зафиксировало отправку трех таких поездов 26 августа, 04 и 5 сентября. Еще два эшелона с признаками сокрытия истиных станций отправления и назначения были замечены после 5 сентября.

«В общей сложности отмечено как минимум 5 поездов, подпадающих под категорию воинских эшелонов в соответствии с родом перевозимого груза. Конечными пунктами назначения данных поездов на территории Беларуси являются станции: Барановичи-Полесские и Лунинец (Барановичское отделение БЖД)», – сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси»..

По информации железнодорожников, еще три отправки компонентов ТЯО на станцию Прудок (Витебское отделение БЖД) ожидаются в октябре-ноябре.

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