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ISW: «Ахматовцы» бежали из центра Клещеевки

  • 13.09.2023, 9:05
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ISW: «Ахматовцы» бежали из центра Клещеевки

ВСУ значительно продвинулись на Бахмутском направлении.

Украинские защитники в ходе контрнаступательных действий продвинулись на Бахмутском направлении.

Кадры с геолокацией от 11 и 12 сентября показали успехи ВСУ к северу от Курдюмовки и юго-западу от Майорска.

В Генштабе Украины заявили, что ВСУ продолжают контрнаступление и имеют успехи на юге от Бахмута.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили картину боев на этом участке фронта за прошедшие сутки.

Z-паблик «Пригожин 2023» сообщает, что украинские защитники уже в центре Клещеевки, где еще раньше находились подразделения «кадыровцев» из «Ахмата».

При этом в МО РФ заявляют, что армия РФ отразила удары ВСУ в районе Майорска и к западу от Андреевки.

А паблик Readovka уверяет, что ВСУ находятся в самой Андреевке, хотя населенный пункт все еще под контролем ВС РФ.

Накануне российская армия пыталась контратаковать ВСУ в районе Оррехово-Васильевки и Клещеевки. Российские паблики также пишут об атаках ВС РФ и в районе Курдюмовки.

Глава Чечни Кадыров заявил, что его наемники ведут бои в районе Клещеевки и Курдюмовки. Эти населенные пункты необходимо защищать, чтобы ВСУ не взяли в кольцо Бахмут.

Пропагандистские паблики пишут, что в этом районе также находятся оккупанты из «Санкт-Петербурга», «Георгия» и 137-го десантного полка.

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