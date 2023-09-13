Развожаев случайно выдал секретную информацию во время атаки на Севастополь 1 13.09.2023, 10:44

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На территории главного завода Черноморского флота РФ было как минимум три очага возгорания.

В ночь на 13 сентября в оккупированном Севастополе был атакован завод по ремонту кораблей Черноморского флота РФ.

В МО РФ заявили, что завод атаковали 10 крылатых ракет, но только три из них достигли цели.

Военные эксперты и аналитики уже составили карту трех очагов возгорания на территории Севморзавода, куда прилетели ракеты, информирует канал «Крымский ветер».

Два очага возгорания были на территории Южной бухты и один – Корабельной.

Тем временем мониторинговые группы выложили в Сеть спутниковые снимки от 12 сентября.

На них четко видно, что в районе прилета ракет были: «Адмирал Макаров» (фрегат), «Буян-М» (малый ракетный корабль), два судна класса Ropucha (большие десантные корабли из проекта 775) и подводная лодка класса «Варшавянка».

Однако стоит отметить, что эти корабли стояли не только в Южной, но и Севастопольской бухте.

Тем временем российские паблики подтвердили удары по Севморзаводу.

При этом сообщили, что пострадала подлодка дизельного типа «Ростов-на-Дону» (она имеет класс «Варшавянка») и большой десантный корабль «Минск» (он как раз из проекта «775»).

Оккупант Севастополя Михаил Ражвожаев, сам того не ведая, порадовал украинские паблики своим фото на фоне горящего корабля из проекта «775», пишет dialog.ua.

Теперь мы знаем, что речь, скорее всего, идет о десантном корабле «Минск».

До начала вторжения российской армии в Украину в Черноморском флоте было 6 таких кораблей, плюс еще 6 прибыло из других флотов РФ якобы для военных учений.

Не так давно под Новороссийском надводный дрон протаранил «Оленегорский горняк», а «Азов» долгое время уже стоит на ремонте в Килен-бухте.

Ранее СМИ назвали два типа кораблей, который могли быть полностью уничтожены или повреждены в результате атаки на Севморзавод в Севастополе.

Напомним, Развожаев сфотографировался на фоне пылающего корабля на территории Севморзавода, но при этом попросил жителей города не выкладывать в Сеть фото или видео результатов атаки.

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