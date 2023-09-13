Командующий Воздушных сил Украины поблагодарил пилотов за атаку на Севастополь 1 13.09.2023, 12:04

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Николай Олещук заявил, что «продолжение следует».

На фоне сообщений о повреждении российского военного корабля и субмарины в Севастополе командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал фото взрывов во временно оккупированном городе и поблагодарил пилотов за «замечательную боевую работу».

«А пока оккупантов «штормит» и они до сих пор оправляются от ночной бавовны в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу!» — написал он в среду, 13 сентября в своем Telegram-канале.

По словам Олещука, «продолжение следует».

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